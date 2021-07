Italia, gli azzurri del ’82 scrivono ai ragazzi di Mancini: “Osate sempre, sognate il futuro che potete costruire”

11 luglio 1982, 11 luglio 2021. A distanza di 39 anni dal trionfo mondiale in terra spagnola, la nazionale italiana sogna di tornare tra le magnifiche del calcio internazionale regalando ai tifosi italiani un’altra notte magica. A suonare la carica ai ragazzi di Mancini, nell’anniversario del trionfo del Santiago Bernabeu, ci hanno pensato gli ex ragazzi di Bearzot che hanno inviato a Immobile e compagni una lettera molto toccante apparsa oggi su La Gazzetta dello Sport. Nel messaggio firmato dall’intero gruppo squadra 1982, traspare l’emozione profonda di leggende umili (Zoff in primis) che, dopo aver ricordato la conquista del quarto mondiale: “Le storie belle non vanno mai nel dimenticatoio dato che non finiscono mai”, hanno ringraziato gli azzurri che oggi scenderanno in campo a Wembley lanciando anche un messaggio forte all’ intero Paese: “Avete dimostrato che in ogni italiano c’è una forza profonda, grande e molte volte imprevedibile che nei periodi complicati esplode rendendo possibili anche le imprese che apparentemente non lo sembrano. Osate in ogni momento, sognate il futuro che siete in grado di costruire”.

