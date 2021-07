Italia-Inghilterra, 54 minuti per Immobile

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha lasciato il campo al minuto 54. Al suo posto è entrato Berardi, che ha spostato di conseguenza Chiesa sulla sinistra ed Insigne come falso nueve. Altra partita di grande impegno e fatica per Immobile, che ha trovato la via della conclusione solo in un’occasione su cross di Di Lorenzo, a cui si è però opposta la difesa inglese. Così, come per la Spagna, Mancini ha optato per una fisionomia diversa della formazione, senza un vera prima punta.

