Mercato Lazio, quanti esuberi in rosa: Sarri l’artefice del loro destino

Ha ufficialmente preso il via la nuova stagione della Lazio, che si appresta ad essere rivoluzionata con l’arrivo in panchina del nuovo tecnico Maurizio Sarri. La squadra è arrivata ad Auronzo di Cadore, dove come ogni anno si svolgerà il ritiro del gruppo squadra. L’allenatore toscano, è pronto a conoscere i suoi ragazzi, che dovranno seguirlo ed assimilare in fretta tutte le sue idee di gioco. Il cambio di guida tecnica, sarà infatti radicale per quasi tutta la rosa, abituata da anni al modello di gioco di Simone Inzaghi. Tuttavia, non proprio tutti sono nuovi agli schemi di Sarri, vista la presenza ad Auronzo di uno dei suoi pupilli: si ratta di Elseid Hysaj, terzino svincolato che tra Empoli e Napoli ha vissuto diversi anni alla corte del tecnico. Le richieste esplicite di Sarri, come lui stesso ha dichiarato, saranno difficili da assimilare anche per i più esperti, ma sopratutto per coloro che in estate hanno fatto ritorno in biancoceleste.

GLI ESUBERI – Dei 46 calciatori tesserati alla Lazio, ci sono infatti ben 20 giocatori rientrati dalle varie esperienze all’esterno e in Italia, la cui posizione è tutt’ora appesa ad un filo. Adamonis, André Anderson e Jony. Armini, Baxevanos, Casasola, Durmisi, Falbo, Jorge Silva, Kalaj, Lukaku, Ndreka, Djavan Anderson, Cicerelli, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro, Cerbara, Gondo e Palombi: questi i nomi di tutti gli esuberi in casa biancoceleste, sui quali la Società dovrà prendere una decisione per la prossima stagione. Non tutti però sono partiti per il ritiro, ma solo Adamonis, Durmisi, Vavro, Jony e Adekanye, che verranno valutati dal mister durante tutto il periodo di Auronzo. Per gli altri, è stata riservata la possibilità di allenarsi a Formello con un preparatore, in attesa di un’eventuale sistemazione.

IL MERCATO – Quello di Igli Tare sarà il lavoro più duro. Il Direttore Sportivo biancoceleste dovrà far fronte alla costruzione di una nuova Lazio sulla base delle richieste di Sarri, ma anche alla gestione dei vari esuberi da piazzare sul mercato. Fino ad ora, le voci intorno ai vari giocatori fuori rosa si sono limitate a pochi eletti e in maniera non del tutto concreta. Per Lukaku, dopo il prestito all‘Anversa, ci sono sirene turche provenienti dal Trabzonspor, mentre Vavro è stato richiesto dal Real Valladolid. Su Durmisi c’è invece l’interesse dell’Aarhus, e la Lazio potrete lavorare su un suo prestito oneroso. Jony è rientrato dal prestito all’Osasuna, e come gli altri attende sviluppi in merito alla sua posizione in rosa. Come anticipato, i giocatori reintegrati in squadra partiti per Auronzo, verranno valutati da mister Sarri per un’eventuale permanenza. Il tutto, dipende ovviamente dal mercato in entrata, che quest’anno dovrà essere all’altezza delle esigenze tecniche dovute al cambio di panchina. Se le disponibilità economiche non consentiranno un cospicuo rinforzo della squadra, il tecnico toscano potrà dunque prendere in considerazione l’utilizzo di alcuni esuberi, in base alle esigenze di ruolo. Uno su tutti, proprio il difensore centrale Vavro, alla ricerca di riscatto dopo non essere praticamente mai sceso in campo con Inzaghi. Dall’altro lato, anche una permanenza di Jony, potrebbe risultare utile vista la necessità di esterni nel 4-3-3 targato Sarri.

