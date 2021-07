SOCIAL | La Nazionale carica i tifosi: “In alto il nostro tricolore!” – FOTO

Tra poche ore la Nazionale italiana scenderà in campo a Wembley per contendersi il titolo di campioni d’Europa con l‘Inghilterra. La tensione e l’adrenalina sono alle stelle e, a caricare ancor di più il pubblico, ci pensa la pagina social ufficiale degli Azzurri che incita a “sventolare in alto il tricolore” nell’attesa di una delle serate più importanti nella storia del calcio italiano. Il post è accompagnato dalle foto di 4 calciatori Azzurri con la bandiera italiana sulle spalle: Chiellini, Barella, Sirigu e il bomber biancoceleste Ciro Immobile.

