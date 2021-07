SOCIAL | Veron celebra la vittoria in Copa America di Correa: “Grande Tucu” – FOTO

Il filo rosso che lega le carriere calcistiche di Joaquin Correa e Juan Sebastian Veron continua ad alimentarsi sempre di più. I due, infatti, oltre ad aver entrambi giocato con la Lazio hanno incrociato le loro strade nell’ Estudiantes con il Tucu che nel 2012 esordì in prima squadra sostituendo proprio la Brujita che ha dimenticato quel giorno celebrando Joaquin via social dopo la vittoria in Copa America di questa notte: “Grande Tucu“.

