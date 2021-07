Tennis, Djokovic-Berrettini: il serbo vince Wimbledon e arriva a quota 20 Slam

Si ferma in finale la straordinaria corsa di Berrettini a Wimbledon: l’azzurro cede in rimonta al n°1 del mondo Novak Djokovic, che trionfa in rimonta in quattro set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) al Championships per la sesta volta in carriera. Per il serbo 20° Slam, raggiunti Federer e Nadal. Berrettini invece da lunedì tornerà 8 del ranking.

This legendary tale gains yet another chapter.@DjokerNole is the #Wimbledon champion for a sixth time pic.twitter.com/3nTlNNMJY2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: