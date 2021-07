TOTAL BLACK E RICHIAMO ALLA MAGLIA BANDIERA NELLA NUOVA “THIRD” ‪2021-2022‬ DELLA S.S. LAZIO

BOLOGNA, 10 luglio 2021 – Ad una settimana dalla presentazione della prima maglia della S.S.Lazio per la prossima stagione, il club e Macron, sponsor tecnico dei biancocelesti, hanno svelato la nuova maglia “Third” per la quale si è scelto il colore nero arricchito da riferimenti alla grafica della storica ‘maglia bandiera”.

La nuova “Third” è total black a girocollo in maglieria con bordi celesti, così come celesti sono i bordi manica. Il dettaglio di design che caratterizza questa maglia è dato dalla grafica all over, presente sulle maniche, con l’aquila stilizzata dell’iconica e tanto amata dai tifosi maglia bandiera. Il riferimento alla storica maglia nata nei primi anni ’80 è dato anche dalla patch in silicone posta sul petto a sinistra che ripropone il disegno dell’aquila con le ali tese ed aperte al posto del tradizionale stemma della S.S.Lazio. Accanto all’aquila sul petto, a destra, in stampa siliconica il Macron Hero, logo del brand italiano.

Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO, mentre nel retro sotto al colletto è stampata la scritta S.S.LAZIO in celeste. I pantaloncini sono neri con dettagli celesti, così come i calzettoni che hanno due righe orizzontali celesti al centro. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco-Micromesh rendono il capo leggero e altamente traspirante.

Anche questa maglia è stata realizzata dallo sponsor tecnico dei biancocelesti utilizzando tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. Una scelta di responsabilità da parte di Macron e della S.S.Lazio per dare un segnale di forte impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale.

La versione Third, così come la Home e tutta la linea di abbigliamento e merchandising realizzata da Macron per il club biancoceleste sono in vendita online da martedì sui siti ufficiali di Lazio e Macron e presso il Macron Store Roma Nord, Macron Store San Silvestro, i Lazio Style 1900 Official Store.

