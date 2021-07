AURONZO 2021 – DAY 3 | CONFERENZA REINA: “Sarri un insegnante di calcio, ci adatteremo al suo gioco. Io o Strakosha? Deciderà lui”

È stata programmata ad oggi alle ore 16:45 la prima conferenza stampa di Auronzo di Cadore. Dopo i primi tre giorni di ritiro, sarà il poritere biancoceleste Pepe Reina a parlare, presentando quella che sarà la nuova stagione. A comunicarlo, la stessa Società capitolina attraverso un post sul proprio profilo Twitter ufficiale.

Queste le parole dell’estremo difensore:

“Complimenti a Ciro Immobile e Francesco Acerbi per la vittoria dell’Europeo, è un traguardo importante e meritato, l’Italia è il mio paese di adozione. Vogliamo ridurre al minimo il periodo di adattamento al calcio di Sarri ma un po’ di tempo ci servirà. Veniamo da un tipo di calcio diverso, ma questo è un gruppo molto disponibile, ci metteremo in moto rapidamente. Io come Hysaj possiamo dare subito qualcosa agli atri perché conosciamo il mister ma questo gruppo ha una voglia importante di apprendere ed è questo quello che conta. Sarri è un perfezionista, questo può paradossalmente rappresentare sia un pregio sia un difetto, dovrà avere un po’ di pazienza!. Io e Strakosha ci vogliamo bene, siamo legati da un rapporto di amicizia, diamo sempre il 100% in campo per il bene della squadra, chi giocherà sarà il mister a deciderlo. Hysaj sarà avvantaggiato nel processo di apprendimento, avendo già giocato con Sarri, è un giocatore duttile, si metterà a completa disposizione della squadra. La stagione sarà molto lunga, il tecnico sceglierà chi andrà in campo sempre mosso dal bene del collettivo. Sarri è un insegnante di calcio, un uomo di garanzia, mi auguro che la Lazio possa produrre un calcio bellissimo come quello ammirato a Napoli . Il ruolo del portiere cambia ogni anno, con Sarri avremo un baricentro più alto, dovremo essere bravi anche noi portieri ad impostare da dietro”

Di seguito il video della conferenza integrale postato dalla Lazio:

