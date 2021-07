AURONZO 2021 – DAY 3 | Lavoro tattico e atletico per gli uomini di Sarri – VIDEO

E’ un nuovo giorno ad Auronzo di Cadore, la splendida località che ospita il ritiro estivo dei calciatori biancocelesti. Come riporta il sito ufficiale, nella sessione mattutina è proseguito il lavoro tattico inaugurato nella giornata di ieri, con il gruppo diviso in due parti: prima difensori e portieri hanno lavorato sui movimenti della linea, successivamente centrocampisti e attaccanti si sono concentrati sulle trame offensive. Il tutto, alternato da lavoro atletico sul campetto adiacente. La Prima Squadra della Capitale si ritroverà in campo nel pomeriggio alle 17.30.

Di seguito un breve video pubblicato dai profili social della S.S. Lazio che racconta la seduta mattutina:

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: