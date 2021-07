AURONZO 2021, Vavro: “Felice di essere di nuovo qui. Con Sarri lavoriamo molto con il pallone, come piace a me”

Il difensore biancoceleste Denis Vavro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Sto bene, sono solo un po’ stanco dopo l’allenamento di oggi, che è stato molto intenso ma va bene così. Adesso continuiamo a lavorare per poi concentrarci sulle partite che verranno. Gli anni precedenti in ritiro sono stati difficili, visto che avevo nelle gambe pochi allenamenti.

Ora invece mi trovo bene e con Sarri stiamo lavorando molto con il pallone, come piace a me. Il calcio spagnolo forse è più adatto alle mie caratteristiche, ma sono felice di essere tornato alla Lazio per continuare gli allenamenti. Euro 2020? L’Inghilterra era la mia favorita, sono contento per l’Italia di Acerbi e Immobile: congratulazioni”.