Azzurri rientrati in Italia: il programma di oggi

Gli Azzurri di mister Mancini dopo il trionfo a Wembley contro l’Inghilterra sono rientrati in Italia. Il volo, come riportato da Sky Sport è atterrato alle 6 di questa mattina circa. La squadra si è poi diretta in albergo dove riposerà qualche ora. A seguire inizieranno gli “impegni istituzionali”: alle ore 14 pranzo in hotel, alle 17 la cerimonia al Quirinale col Presidente Sergio Mattarella e infine alle 18.00 ci sarà la cerimonia a Palazzo Chigi col Premier Mario Draghi.

