Buon compleanno Bobo Vieri. L’ex biancoceleste compie 48 anni: gli auguri della Lazio – FOTO

Giornata speciale per Christian Vieri, che spegne oggi 48 candeline. L’ex attaccante, ha militato in diverse squadre di Serie A tra cui la Lazio. La sua stagione in biancoceleste (1998/1999), è stata coronata dalla vittoria di una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe da assoluto protagonista.

Questi gli auguri della Lazio pubblicati sui propri profili social ufficiali:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: