Choc a Wembley: tifosi italiani aggrediti all’uscita dallo stadio

Alta tensione ieri sera a Wembley, con i tifosi dell’Inghilterra che hanno dato vita ad una serie di azioni folli, una vera e propria “caccia” all’uomo nei confronti dei supporters rivali, quelli della nazionale italiana. Come riportato da ilsussidiario.net in rete nelle ultime ore stanno circolando una serie di video che mostrano immagini choc, con alcuni inglesi che rincorrono per le strade gli italiani per picchiarli. Alcuni hooligans si sarebbero poi appostati fuori dallo stadio di Wembley attendendo l’arrivo degli italiani, iniziando a colpire i nostri connazionali. Già prima del match, all’arrivo dei tifosi azzurri allo stadio, gli inglesi li avevano accolti con toni minacciosi, il che aveva costretto i cittadini del Belpaese a raggiungere frettolosamente i propri posti allo stadio.

45 le persone che sarebbero state arrestate dalle forze dell’ordine, per una serata, quella degli agenti londinesi, che si era subito preannunciata complicata dopo che alcuni tifosi avevano forzato i controlli ed erano riusciti ad entrare allo stadio pur sprovvisti di biglietto. Dei problemi sono stati segnalati anche nel centro di Londra, in particolare in quel di Leicester Square, dove numerosi tifosi hanno lasciato per terra bottiglie di vetro rotte e lattine.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: