Immobile: “Sono partito da Torre Annunziata ed ora sono sul tetto d’Europa. Pochi gol? Ho vinto la scarpa d’oro, ho segnato abbastanza”

Il giorno dopo la vittoria degli Europei da parte dell’Italia è tempo di festeggiamenti in casa e dopo la visita al Quirinale ed a Palazzo Chigi, oltre alla passerella fatta in centro sul pullman, Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky nel programma Calciomercato – L’originale. Queste le sue parole: “Ho ricevuto tante chiamate, messaggi, facetime. Ma è giusto così, è bello, perché siamo campioni d’Europa. Quello che sta succedendo da ieri sera è pazzesco. Festa? Abbiamo visto la gioia negli occhi dei tifosi e ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto. E’ difficile mettere a fuoco in questo momento, ma guardare i loro occhi orgogliosi di noi è la cosa più bella che possa esistere. Mi sono sentito assolutamente coccolato dalla mia gente, qualcuno dall’alto mi ha ascoltato, avevo detto che avrei preferito vincere l’Europeo a costo di non segnare più e va benissimo così. Mi tengo la scarpa d’oro e l’Europeo in meno di un anno e sono enormemente soddisfatto. Insigne e Verratti? Bello poter festeggiare con loro che conosco da una vita e con cui ho giocato anche nei campi di periferia e siamo finiti a vincere a Wembley, con gli inglesi che ci fischiavano l’inno. Il loro gol ci ha spiazzato e innervosito, ma poi aver recuperato lo svantaggio in questo modo è sintomo del fatto che siamo una grande squadra. Mancini? Mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo in questo Europeo, devo ringraziarlo e ringraziare i compagni. Avrei voluto segnare un po’ di più, ma va bene così. Ho vinto la scarpa d’oro, di gol ne ho fatti abbastanza. Sono partito da torre annunziata ed ora sono sul tetto d’Europa”.

