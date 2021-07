Katia Serra: “Immobile? Come al solito si è messo a disposizione, ma il modo di giocare non gli va incontro”

Ieri sera la telecronaca della Rai ha visto una novità assoluta: la prima donna in una finale. Si tratta dell’ex calciatrice Katia Serra, per un anno anche alla Lazio Femminile, che si è occupata del commento tecnico. All’indomani della vittoria degli Europei è intervenuta ai microfoni di Radio Radio per commentare la finale di ieri sera. Queste le sue parole: “L’abbraccio tra Mancini e Vialli simbolo di un gruppo che ha dato tanto a questa maglia, passione e sudore, caratteristiche di cui tutti avevamo tanto bisogno in questa situazione. Chi è il simbolo di questa squadra? Senza nulla togliere a Donnarumma, direi Jorginho, la mente della squadra. Sono fiera ed orgogliosa di essere stata la prima a commentare una finale, mami piacerebbe che diventasse la normalità. Poi io non sono giornalista e non voglio avere un merito che non mi appartiene. Sono un ex calciatrice ed in televisione faccio un ruolo completamente diverso. Come gli ex calciatori, parlo in televisione, ma non sono giornalista, sono due mestieri diversi. Sono due conoscenze diverse, e come ruolo per una voce ed un commento tecnico va bene, si possono percepire cose perché vissute in prima persona. Dall’altra parte il giornalista ha una cultura e comunicazione grandi, oltre che a livello di modo di parlare. La partita? Se fosse uscito Jorginho sarei stata preoccupata, poi col passare dei minuti ha dato garanzie. Dal punto di vista dell’ambiente è stato tutto incredibile, anche se noi aggredivamo ma il gol subito subito ci ha bloccato. Sono convinta che l’Italia può sbagliare magari delle partite, ma la continuità è un punto di forza di questa squadra ed ero sicura che l’avremmo ripresa. Anche nei 90 minuti la vittoria sarebbe stata meritata. Immobile? Il modulo non gli va incontro, lui si è messo a disposizione ed ha dato il massimo, però non è riuscito a dire la sua, tanto che ieri dopo il cambio e la scelta tattica la squadra ha girato meglio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: