La Repubblica | A lezione da Sarri: Sergej allievo top

Già sabato, nel primo allenamento stagionale, Sarri lo cercava con lo sguardo. Gli si avvicinava durante le esercitazioni tecniche e ci scherzava, sorridendo: il Sergente, o Sergio come lo ha chiamato fin da subito, sarà l’uomo in più per il Comandante. Mentre l’altro top player del centrocampo, Luis Alberto, ha rotto con l’ambiente, Milinkovic unisce il mondo Lazio: «Sono qui da sette anni, normale che mi senta un po’ leader. Cerco di aiutare i giovani e i nuovi. Spero di restare qui per molto tempo». Il serbo è felice nella Lazio, i suoi comportamenti sono impeccabili. Sarri nelle prime esercitazioni tattiche lo ha utilizzato come mezzala destra: in fase di possesso deve attaccare lo spazio che gli crea l’esterno alto venendo dentro al campo. «Mai commettere l’errore di stare fermi», urla Sarri sotto il rumore del drone che vola sul campo. Normale il paragone tra Milinkovic e Hamsik: «Siamo simili – ha detto a Lazio Style Channel – ma devo lavorare per arrivare al suo livello». Ieri intanto di sinistro, da fuori area, ha colpito una traversa: il rumore è rimbombato per le Dolomiti tutte. «Eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava tutto questo. Giocheremo più palla a terra, qualcosa in campo cambierà perché ci sarà un altro modulo, il 4-3-3 al posto del 3-5-2», ha commentato il Sergente. È ovviamente il più cercato dai tifosi, è stato anche uno dei testimonial della terza maglia della Lazio (insieme a Reina e Radu): blu a girocollo, l’aquila stilizzata in piccolo sulle maniche e i bordi celesti. Il mondo Lazio si coccola Milinkovic, mentre aspetta le scuse da Luis Alberto per l’inspiegabile forfait al ritiro. Si sta illudendo, lo spagnolo, che una tra Milan, Inter e Villarreal lo porti via, ma per ora non c’è nulla di concreto. La Repubblica\Riccardo Caponetti e Giulio Cardone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: