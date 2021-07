Le lacrime e lo sfogo social, la notte di king Ciro Immobile

Ieri sera si è concluso nel migliore dei modi l’Europeo dell’Italia, con la vittoria ai calci di rigori contro l’Inghilterra in casa loro, a Wembley. Una vittoria che difficilmente gli italiani dimenticheranno, soprattutto alla luce delle tante parole che sono state dette sulla nazionale di Mancini da voci avversarie che si sono perse per strada, nel cammino di questi europei. Voci e critiche a cui, singolarmente, è abituato Ciro Immobile. Quando si parla di nazionale spesso il più attaccato è proprio l’attaccante della Lazio. Delle critiche che Ciro molto spesso è bravo a mettersi alle spalle ed a tramutare in gioia con cui zittire tutti quanti. Eppure di traguardi ed obiettivi Immobile ne ha raggiunti: oltre alle coppe vinte da protagonista con la Lazio, c’è la scarpa d’oro vinta con 36 gol (maggior numero di gol in una stagione di Serie A nella storia) e l’Europeo vinto da protagonista, con la titolarità in ogni partita (eccezion fatta per la sfida inutile ai fini della qualificazione contro il Galles). Ma le lacrime di ieri sera, a fine partita, racchiudevano un po’ tutto questo: sicuramente in quelle lacrime c’era molto dell’emozione e la gioia della vittoria, ma anche una comprensiva scarica emotiva per quello che un giocatore, un campione, un uomo, ha vissuto. 2 gol nell’Europeo, miglior marcatore insieme a Chiesa, Pessina, Locatelli ed Insigne e contributo essenziale in diverse occasioni con i suoi inserimenti. Ma quello che risalta all’occhio di molti è solamente il numero dei gol nell’arco delle 6 partite ed i pochi palloni giocati. Ma Immobile è molto di più, e lui lo sa. I suoi messaggi sui social, un commento alla moglie prima ed una storia dopo, vanno in questa direzione. Ed è giusto così: Ciro è molto di più di quello che molti hanno scritto o per quanto e come lo hanno criticato.

Qui di seguito i due chiari messaggi social che king Ciro ha voluto mandare a tutti coloro che lo hanno criticato e che continua a svalorizzare un attaccante capace di infrangere record su record.

