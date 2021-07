PAIDEIA | Previste per domani le visite mediche di Felipe Anderson con la Lazio

La Lazio si appresta a riabbracciare il talento brasiliano. Dopo le indiscrezioni, poi la conferma di mister Sarri nella sua prima conferenza stampa, Felipe Anderson è pronto a fare ritorno in biancoceleste. Sono infatti previste per domani, le visite mediche di idoneità per l’esterno brasiliano. Dopo Hysaj, il tecnico toscano potrà contare sul suo secondo rinforzo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: