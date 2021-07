SOCIAL| Ciro Immobile: “Rivedo la strada percorsa ed alla fine i trofei” – FOTO

All’indomani della grande vittoria dell’Italia ad Euro 2020 a gioia è ancora tanta, sia per i tifosi che per i giocatori. Tra questi anche Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio è stato spesso bersagliato dalle critiche ultimamente, critiche che in passato è riuscito a trasformare in motivazione per fare sempre meglio e, dunque, dare una risposta concreta sul campo. “Rivedo la strada percorsa, non c’è soddisfazione più grande, sacrificio e passione per questo sport, la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato a spingermi oltre. Le difficoltà , le ansie e le paure ma alla fine del percorso lucido i trofei” è il messaggio che ha voluto mandare tramite il proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)





