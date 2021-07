SOCIAL | Europei, la gioia di Acerbi: “L’abbiamo portata a Roma” – FOTO

La finale degli Europei, Italia-Inghilterra, ha visto il trionfo degli Azzurri al termine di una gara sofferta e carica di tensione. Decisivi i calci di rigore che hanno consegnato il prestigioso trofeo alla nazionale italiana, 53 anni dopo l’ultima volta. Al termine del match al via festeggiamenti e celebrazioni, non solo dei tifosi in ogni parte del mondo ma anche degli stessi calciatori che hanno condiviso video e foto di quegli attimi che resteranno indelebili nella storia del calcio italiano. All’indomani dal trionfo il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha pubblicato su instagram una serie di scatti della magica serata, in compagnia della coppa: “L’abbiamo portata a Roma!” è la frase che racchiude tutta la gioia e l’orgoglio della nazionale azzurra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

