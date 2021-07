SOCIAL | Gentiletti annuncia l’addio al calcio: il messaggio dell’ex biancoceleste – FOTO

Santiago Gentiletti, ex difensore della Lazio, ha annunciato quest’oggi il suo addio al calcio professionistico. Lo ha fatto attraverso un messaggio postato sui suoi profili social ufficiali, in cui ha scritto: “È arrivato il momento di dire addio. Voglio comunicare a tutti che ho deciso di chiudere questa bella tappa come giocatore professionista, voglio ringraziare tutti quelli che ho trovato su questa percorso, dirigenti, staff tecnici, preparatori e tutti coloro che fanno parte dei club in cui ho giocato. Grazie a tutti e in particolare alla mia bella famiglia che è sempre stata al mio fianco. A presto allo sport più bello del mondo”. Per lui 34 presenze in biancoceleste nelle stagioni 2014-2016.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: