SOCIAL – Il figlio di Matteo Materazzi entra a far parte degli esordienti biancocelesti: “Oggi ho lavorato per te” | FOTO

Il procuratore di Stefan Radu, Matteo Materazzi oggi ha chiuso un’altra trattativa. Ha portato in biancoceleste anche il figlio Gianfilippo, classe 2009 per la categoria degli Esordienti. Come testimonia il post su Instagram dello stesso Matteo Materazzi che recita così: “Oggi ho lavorato per te @gianfi_mate in cambio solo di tanto amore”. Semplice ironia di Materazzi che però comunica l’arrivo del figlio nella grande famiglia biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Materazzi (@matteomaterazzi)

