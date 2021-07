SOCIAL | La Lazio celebra i Ct Mancini e Scaloni: “Forever an Eagle!” – FOTO

Il trionfo degli Azzurri è il risultato di sudore, sacrifici e grande umiltà da parte di tutta la Nazionale, che, successo dopo successo, ha scalato il tetto d’Europa uscendone vincitrice. Una coppa fortemente voluta tanto dai singoli calciatori quanto dal loro “comandante”, il Ct Roberto Mancini. La S.S. Lazio all’indomani del trionfo azzurro ha voluto celebrare il tecnico della Nazionale facendo riferimento anche al suo grande passato con l’aquila sul petto, da giocatore e d’allenatore. Un trascorso alla Lazio che accomuna anche il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, che solo poche ore prima dell’Italia, ha invece portato i suoi uomini alla conquista della Copa America, battendo il Brasile al Maracanà. Due imprese quindi che hanno in parte un dolce sapore biancoceleste.

“Once an Eagle, forever an Eagle” (“Aquila una volta, Aquila per sempre”), è la descrizione che accompagna le foto dei due tecnici in trionfo, Mancini con l’Europeo e Scaloni con la Copa America.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

