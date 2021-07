SOCIAL| Lazio Women, Elena Proietti ai saluti: “Grazie per avermi fatto crescere” – FOTO

Tramite il proprio profilo Instagram Elena Proietti ha salutato la Lazio Women con un lungo messaggio scritto sotto una sua foto che la ritrae in maglia biancoceleste. La calciatrice ha lasciato i biancocelesti dopo 3 anni. Questo il messaggio scritto da Elena Proietti: “Non abbiamo nemmeno tante foto io e te insieme, spesso succede quando vivi qualcosa molto intensamente e nonostante le poche memorie fotografiche io e te ne abbiamo passate tante. Le carezze non date, i gol non fatti, l’erba non calpestata, le lacrime non versate intrappolate in gola, le corse a vuoto, gli infortuni fisici ed emotivi, le speranze infrante, i sogni vissuti a metà. Grazie per avermi fatto crescere, per avermi insegnato spesso a muso duro che la vita va affrontata con coraggio, perseveranza, sacrificio, ma soprattutto con stile, perché nonostante tutto, mi hai insegnato a non perderlo mai. Ti ho incontrato da ragazza, ti saluto da Signora. Grazie perché sei stata più di una palestra di vita, sei stata una vera sfida con me stessa, e per questo non servono foto, noi sappiamo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Proietti (@elenaproietti10)

