SOCIAL – L’Italia sfila per le vie di Roma tra cori e applausi sommersa dalle bandiere tricolore | FOTO&VIDEO

Dopo la vittoria dell’Europeo ai rigori contro l’Inghilterra a Wembley oggi gli Azzurri, rientrati a Roma, si sono presi la passerella d’onore per le vie di Roma. Un pullman scoperto ha iniziato a fare il giro della Capitale tra la folla di tifosi in festa con bandiere e cori. Un tour che continua tutt’ora con Chiellini e compagni che si prendono i meritati applausi per una vittoria che vale molto.

