SOCIAL| Nesta si complimenta con la Nazionale: “Grande mister e grande staff, impresa straordinaria” – FOTO

Il giorno dopo della vittoria di Euro 2020 da parte dell’Italia un ex elemento fisso della nazionale italiana, Alessandro Nesta, ex capitano della Lazio, ha pubblicato un post su Instagram in cui si è congratulato con la nazionale. “Complimenti a questi ragazzi, guidati da un grande Mister e da un grande Staff. Avete realizzato un impresa straordinaria e meritata ed è stato bellissimo viverla in diretta nel tempio di Wembley” le sue parole sotto una foto pubblicata della nazionale in festa.

