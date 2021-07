TMW | Correa vince la Coppa America. Ora il futuro: da lui dipende il mercato della Lazio

Una soddisfazione immensa, per il Tucu Correa, che nella notte tra sabato e domenica ha alzato al cielo la Coppa America. Per anni c’era andata sempre vicina, l’Argentina, cadendo ogni volta prima di fare l’ultimo passo decisivo per la gloria. Anche per lo stesso Messi sembrava essere una maledizione, ora non lo è più. Saranno ore di festeggiamenti a cui seguiranno i meritati giorni di vacanza per l’attaccante della Lazio, che inevitabilmente – senza l’impegno della competizione – avrà anche tempo e modo di pensare al proprio futuro. La Lazio spera di trovare una soluzione il prima possibile, perché Correa ha chiesto la cessione ma non potrà acquistare un sostituto finché non sarà andato effettivamente via il 25enne. “Correa lo vedrei bene come attaccante di sinistra, ma deve avere voglia e stimoli. Vuole cambiare aria, vediamo se avrà la stessa idea quando finirà con la nazionale”, ha chiarito Sarri in conferenza venerdì.

La fine della Coppa America, e dell’Europeo, può aiutare il mercato: le trattative congelate subiranno delle accelerazioni. Su Correa ci sono Tottenham, Arsenal e soprattutto Psg, che aveva formulato un’iniziale offerta molto buona per la Lazio, che aveva subito accettato: 15-20 milioni più il cartellino di Sarabia, 29enne ala spagnola in uscita da Parigi. Dove però hanno capito di aver esagerato e sono tornati sui propri passi. La trattativa è in stand-by, l’interesse rimane vivo. Il problema può essere Lotito, che, come spesso è successo anche in passato, tira in alto il prezzo del cartellino: 45-50 milioni è infatti la richiesta per l’ex Siviglia (anche se si accontenterebbe di 35-40). Tanti soldi in un momento storico difficile, anche se la vittoria nella Coppa America può accendere altri interessi e far nascere nuove pretendenti per Correa. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

