Anche Lotito in Paideia: incontro ed abbraccio con Felipe Anderson – VIDEO

Nel giorno delle visite di Felipe Anderson in Paideia anche il presidente Claudio Lotito è era presente in clinica. Il patron biancoceleste si trovava nella struttura per motivi personali, ma è venuto oggi sapendo delle visite del giocatore brasiliano. Cogliendo dunque l’occasione, i due si sono rincontrati ed abbracciati.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: