AURONZO 2021 – DAY 4 | Terminato il lavoro sulla linea difensiva. In campo centrocampisti ed attaccanti

AGGIORNAMENTO: Con il lavoro dei centrocampisti ed attaccanti sul terreno di gioco, si è conclusa la seduta mattutina d’allenamento di questo quarto giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Appuntamento per questo pomeriggio con la seduta pomeridiana.

AGGIORNAMENTO: Terminato il lavoro tattico sul campo per i difensori che hanno lasciato il terreno di gioco. Dopo il lavoro in palestra, sono i centrocampisti e gli attaccanti ora a scendere in campo per continuare la seduta d’allenamento, così divisi: Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Jony, Muriqi e Raul Moro da una parte; Milinkovic, Escalante, Bertini, Sheu, Caicedo e Troise dall’altra.

Nuova giornata di lavoro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Dopo il consueto ed iniziale riscaldamento, questa mattina la seduta d’allenamento ha preso il via con un lavoro incentrato sulla linea difensiva. Sotto le indicazioni di mister Sarri, da una parte ci sono Marusic, Vavro, Radu e Hysaj, mentre dall’altra Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Fares. In porta si alternano Thomas Strakosha e Pepe Reina. Nel mentre i difensori lavora sul terreno di gioco, il resto del gruppo, è alle prese con un lavoro atletico in palestra.

