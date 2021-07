AURONZO 2021 | Fares: “Il mister è molto serio, lavora molto sulla difesa. Voglio dimostrare il mio valore”

Momo Fares è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky: “Lavorare in ritiro è importante dopo le vacanze. Ti permette di ritrovare la condizione, i compagni e scoprire il nuovo mister per preparare una stagione che speriamo possa essere importante. Sarri? Il mister è molto serio, lavora molto sulla difesa e sul nuovo modulo. Sarri ci aiuterà a capire al meglio la difesa a 4 ed a far bene.

Hysaj? Elseid è molto simpatico, si è inserito alla perfezione nel gruppo e siamo contenti di averlo con noi. Ci sono molti giovani in ritiro, se sono qui vuol dire che sono molto bravi. Raul Moro è quello che conosco meglio, visto che è stato con noi anche in qualche occasione nella scorsa stagione.

Dobbiamo imparare il nuovo modulo il prima possibile e metterci a disposizione del mister per fare subito bene. L’anno scorso è stato difficile, ho saltato la preparazione ed ho avuto qualche problema tra Covid ed infortuni. Ora voglio dimostrare il mio valore, spero che vada bene”.

sslazio.it

