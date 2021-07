AURONZO 2021 | Muriqi: “Spero di riuscire a far vedere il vero Vedat in questo campionato. Sarò pronto per la Lazio”

Vedat Muriqi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky: “Erano due anni che non svolgevo la preparazione, l’anno scorso avevo avuto anche il Covid. Stiamo lavorando bene, mi sentirò sempre meglio e sarò pronto per la Lazio.

Il mister parla con tutti, non abbiamo avuto conversazioni private, non credo ce ne sarà bisogno ma in ogni caso sarò felice di poterà parlare con lui in privato. È una persona sincera.

Spero di riuscire a far vedere il vero Muriqi in questo campionato, voglio arrivare alla fine della stagione e poter parlare del vero Muriqi!

Ho giocato con Hysaj e Strakosha quando eravamo tutti nella selezione Under-21 dell’Albania: è un ottimo giocatore, conosce il calcio di Sarri, è un ottimo esterno, rappresenterà un grande innesto per la Lazio.

Il modulo lo deciderà il tecnico, a noi servirà un po’ di tempo per adattarci al nuovo gioco ma siamo calciatori e abbiamo alla guida uno dei migliori allenatori al mondo”.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: