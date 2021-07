CorSera | Calciomercato Lazio, Luis Alberto proposto al Milan

In attesa di rivedere dalle parti di Formello anche Luis Alberto, non mancano le indiscrezioni di mercato che vedrebbero lo spagnolo fuori dalla Capitale. Il giocatore, dopo aver disertato il raduno e la successiva partenza della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore, dovrebbe in questi giorni comunque tornare a Roma per un confronto con la società. Numerose le squadre che hanno messo gli occhi sul Mago e, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la prima sensazione è che dopo il dramma-Eriksen si sia illuso di poter raggiungere Milano e riabbracciare Inzaghi, ma i nerazzurri hanno optato per l’ingaggio a zero dell’ex rossonero Calhanoglu. Isuoi agenti lo hanno proposto al Milan ma la cifra di 50 milioni di euro fissata dal presidente dei biancocelesti, non è in linea con la filosofia degli acquisti imposta dal fondo Elliott. Sullo sfondo resta la pista che conduce in Spagna, al Villarreal.