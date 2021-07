ESCLUSIVA | Ekrem Konur: “Muriqi è stato sfortunato, ha qualità. Quest’anno potrebbe rendere meglio”

È uno dei giornalisti più esperti nel calciomercato in Turchia, seguito su Twitter da circa 125 mila followers grazie alle sue notizie giornaliere non solo sul mercato della Super Lig turca, ma anche internazionale. Ekrem Konur, collaboratore della Önce Vatan Gazetesi e di Calcio in Pillole in Italia, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it di un giocatore in particolare, ovvero Vedat Muriqi.

La sua scorsa stagione non è stata buona, quali sono stati i problemi secondo te?

Vedat Muriqi è un attaccante che ha più qualità di molti calciatori in Europa. In Turchia era molto apprezzato per i suoi colpi di testa e per la finalizzazione nel segnare, così come per la sua ambizione e lotta. La sfortuna per Vedat sono stati gli infortuni avuti dopo aver avuto il COVID, proprio quando si è trasferito alla Lazio. Poi in squadra c’era la presenza di attaccanti in forma come Immobile e Caicedo, che giocano nella sua stessa posizione.

Il suo futuro è alla Lazio?

Ovviamente, da tifoso del Fenerbahce, mi piacerebbe vederlo ancora con la nostra maglia. Ma la Lazio ha pagato tanti soldi per acquistarlo, Igli Tare si fida molto di lui e parlando con Sarri ha detto che da Muriqi potrebbero avere un buon rendimento quest’anno. L’allenatore della Lazio lo sta seguendo sul campo, penso che sarebbe veramente una grande sorpresa se tornasse quest’anno in Turchia, oppure se venisse venduto ad un altro team.

Nella Super Lig turca ci sono profili interessanti per il 4-3-3 di Sarri?

Certamente, ci sono attaccanti in Turchia che possono fare comodo a questo modulo, come ad esempio Aaron Boupendza (24enne dell’Hatayspor), Cyle Larin (26enne del Beşiktaş) ed Enner Valencia (31enne del Fenerbahçe).

