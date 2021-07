Euro 2020, Jorginho: “Pallone d’Oro? Dipende dai criteri, nessuno ha vinto più di me”

Ospite di SportTv dopo la vittoria di Euro 2020, il centrocampista azzurro Jorginho ha parlato all’emittente brasiliana del sogno di vincere il Pallone d’Oro. Ecco le sue parole: “Viviamo per i sogni. Ma sarò abbastanza onesto: dipende dai criteri che portano ad assegnarlo. Se parliamo di talento, sono consapevole di non essere il migliore al mondo. Se invece si sceglie in base ai titoli, beh, nessuno ha vinto più di me in questa stagione. Come mi confronterò con Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Loro hanno caratteristiche completamente diverse dalle mie, ma ripeto, dipende dai criteri“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: