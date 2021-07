Felipe Anderson-Lazio, tutto pronto: il brasiliano è arrivato questa notte nella Capitale

Sono giorni che in casa Lazio non si parla d’altro: il ritorno di Felipe Anderson. Il brasiliano sta tornando, o meglio, secondo quando raccolto dalla nostra redazione, è atterrato a Roma nella notte. Il giocatore questa mattina si recherà a Formello per i test fisici e subito dopa andrà presso al clinica Paideia per effettuare le consuete visite. Tutto pronto quindi, il popolo laziale che lo stava aspettando può finalmente esultare: Felipe è tornato “a casa” e presto (forse già in serata) sarà ad Auronzo di Cadore per mettersi a disposizione di mister Sarri.

La notizia che tutti tifosi della Lazio aspettavano: @F_Andersoon is back!. Il brasiliano è arrivato nella Capitale questa notte. Il programma di martedì mattina prevede prima i test fisici a Formello e poi Paideia. @laziopress FELIPE ANDERSON IS BACK! 💙🦅 — Patrizio Pasqualini (@pasqualinipatri) July 13, 2021

