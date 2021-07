Il Tempo | A volte tornano: oggi la Lazio riabbraccia Felipe Anderson

Tre anni dal suo addio, è tempo di riabbracciarsi. La Lazio e Felipe Anderson si ritrovano, un sentimento reciproco li ha sempre uniti. Il brasiliano ha un debito di riconoscenza nei confronti del club che l’ha portato in Europa, che ha creduto in lui e fatto diventare grande. È rimasto legato a Roma, quando ha potuto è sempre tornato in quella che a tutti gli effetti è diventata la sua seconda casa. Ha spinto per tornare nella Capitale e oggi svolgerà le visite mediche prima di raggiungere il resto del gruppo in ritiro. «Credo in lui, altrimenti mi sarei opposto al suo acquisto», così Sarri nella conferenza di presentazione. Un annuncio anticipato. L’accordo con il West Ham era già stato raggiunto (3 milioni subito e il 50% su una futura rivendita), l’indice di liquidità un ostacolo aggirabile. Così come quello legato ai 5 giorni di quarantena: potrebbe beneficiare di una delega speciale e volare immediatamente ad Auronzo. «Quando era alla Lazio ha fatto 7 mesi stratosferici – ha spiegato Sarri – in quel periodo sembrava destina to a club come Barcellona o Bayern Monaco. Ha avuto solo problemi di rendimento nel tempo. Sta a noi portarlo alla serenità per avere continuità». Ed è proprio su questo che lavorerà Sarri. Cercare di renderlo un calciatore disciplinato tatticamente, in grado di ricoprire il ruolo di esterno alto ma anche con compiti difensivi. Quello che faceva Callejon ai tempi del Napoli. Sarri da lui vuole la qualità sopraffina espressa nel secondo anno di Lazio unita all’equilibrio tattico. Aspettando Luka Romero, Felipe Anderson si appresta quindi a diventare il terzo acquisto della sessione estiva dopo Kamenovic e Hysaj. A proposito di ex calciatori allenati da Sarri, in queste ore avrebbe preso quota l’ipotesi Daniele Rugani per la difesa. Il centrale è rientrato dal prestito al Cagliari, ma potrebbe lasciare Torino nuovamente. Il tecnico toscano lo ha allenato sia alla Juventus che all’Empoli, gli piace tornare a lavorare con giocatori che già cono scono il suo modo di lavorare. Il classe ’94 potrebbe arrivare anche con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: il contratto con i bianconeri infatti scade nel 2023. Si attendono novità invece sul fronte Luis Alberto: l’assenza in ritiro dello spagnolo è diventato un caso. La società ha già deciso la punizione, a breve dovrebbe fare ritorno in Italia. Alcune società spagnole sarebbero pronte a presentare un’offerta ufficiale, ma la Lazio per il Mago vuole almeno 40 milioni. Il Tempo/Daniele Rocca

