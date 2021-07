PAIDEIA | Felipe Anderson arrivato in Clinica per le visite mediche d’idoneità | FOTO&VIDEO

L’attesa è terminata: Felipe Anderson è arrivato in Clinica Paideia per svolgere le visite mediche d’idoneità con la Lazio. Sta per iniziare la sua seconda esperienza in maglia biancoceleste. Questa sera raggiungerà i compagni in ritiro ad Auronzo di Cadore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: