La Lazio da quattro giorni è ad Auronzo di Cadore. La preparazione per la nuova stagione ha preso il via con allenamenti mattutini e pomeridiani sotto gli ordini di mister Maurizio Sarri. Se Elseid Hysaj è stato il primo “volto nuovo” biancoceleste, partito con il resto della squadra per il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, questa mattina è arrivato il secondo: Dimitrije Kamenović è arrivato ad Auronzo. Il difensore serbo ha raggiunto il resto del gruppo in ritiro ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Sarri. Ecco il benvenuto della Lazio per Kamenović, arrivato tramite il profilo ufficiale Instagram del club.

Dimitrije Kamenović non ha perso tempo, ed ha iniziato subito a lavorare con i colori biancocelesti addosso. Il difensore serbo, dopo un lavoro in palestra, ora sta svolgendo una corsa intorno al terreno di gioco.

