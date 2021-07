SOCIAL | Felipe Anderson è a Roma, il bentornato della Lazio: “Felici di rivederti”. E il brasiliano risponde… | FOTO

Manca davvero poco all’inizio della seconda avventura con la maglia della Lazio di Felipe Anderson. Il brasiliano è a Roma per svolgere le visite mediche d’idoneità, e la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha dato il suo bentornato a Felipe: “Felici di rivederti a Roma, Felipe Anderson”. L’esterno brasiliano, che dopo aver svolto i test raggiungerà, in serata, il ritiro di Auronzo di Cadore, ha risposto subito alla Lazio: anche lui, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto salutare il suo “nuovo/vecchio” club con un “Ciao Lazio”, accompagnato da un cuore celeste. Felipe is back!

