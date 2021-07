Alfredo Pedullà | Nuova proposta di rinnovo del Marsiglia a Kamara. Alla finestra Lazio e Milan

Dopo la fine di Euro 2020, inizia a muoversi con maggiore frequenza il calciomercato estivo. Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del giocatore del Marsiglia Kamara, sulle cui tracce ci sarebbero Lazio e Milan. Ecco le sue parole: “Nelle ultime 48 ore l’Olympique Marsiglia ha presentato una nuova proposta-rinnovo all’entourage di Boubacar Kamara, in scadenza il prossimo giugno. Il centrocampista all’occorrenza difensore classe 1999 aveva deciso di fare una nuova esperienza lontano da Marsiglia. E’ una situazione complicata per il club francese, al punto che la valutazione potrebbe scendere rispetto ai 20 milioni più eventuali bonus che sono sempre stati chiesto per Kamara. E non sarebbe un dettaglio da trascurare. Alla finestra ci sono, come già raccontato, due club: la Lazio, che ha proposto Escalante in contropartita e si tratta di un profilo assolutamente gradito, e il Milan che apprezza Kamara da tempo. Lo stesso Milan che, considerati gli impegni in Coppa d’Africa di Kessie e Bennacer, ha la necessità di prendere un altro centrocampista dopo il riscatto di Tonali. E dovendo comunque aspettare la decisione del Chelsea per Bakayoko“. Lo riporta alfredopedullà.com.

