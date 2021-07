AURONZO 2021, il programma del sesto giorno: seduta unica mattutina e pomeriggio libero. Luiz Felipe…

La seduta pomeridiana del quinto giorno del ritiro estivo biancoceleste è terminata da poco, ma in quel di Auronzo di Cadore già si pensa al programma di domani. Per la giornata di giovedì 15 luglio – sesto giorno del ritiro – è prevista infatti una seduta unica alle ore 10:30. Nel pomeriggio i ragazzi di Maurizio Sarri non scenderanno in campo e avranno così a disposizione il primo pomeriggio libero del ritiro sotto le tre cime di Lavaredo. Alle ore 12:45 invece, è prevista la conferenza stampa per il difensore biancoceleste Luiz Felipe.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: