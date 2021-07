AURONZO – DAY 5 | Squadra scesa in campo nella seduta mattutina, solo i difensori sul campo principale

Quinto giorno di ritiro per i biancocelesti sotto la guida di Maurizio Sarri. I portieri sono con Grigioni, ed è iniziato nel frattempo il riscaldamento con lavoro atletico. Scesi in campo i giocatori, ci sono solo i difensori sul campo principale, mentre i centrocampisti e gli attaccanti sono rimasti sul campo adiacente per un lavoro atletico. Tra gli arancioni ci sono Marusic, Hysaj, Kamenovic, Fares. Gli azzurri sono invece Lazzari, Vavro, Patric, e Durmisi. Si alterno le due linee: una sta in una metà campo con ogni giocatore con il pallone, mentre l’altra deve tenere la linea a metà campo e rinculare appena Sarri chiama un giocatore con il pallone che deve lanciare oltre la linea.

I difensori che ricevono devono mantenere le giuste distanze tra di loro e leggere la traiettoria per controllare il pallone o respingerlo. Il nuovo acquisto Felipe Anderson è in palestra: successivamente dovrebbe fare lavoro atletico in campo.

