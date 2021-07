Auronzo Di Cadore 2021, sarà possibile assistere agli allenamenti a porte aperte

Come riportato da sslazio.it, per tutta la durata del ritiro di Auronzo di Cadore 2021, sarà possibile assistere agli allenamenti della squadra a porte aperte. Per info e ticket delle partite amichevoli in programma contro: Top 11 Radio Club 103, Fiori Barp Sospirolo, Triestina, Padova.

