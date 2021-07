Auronzo Di Cadore, Akpa-Akpro: “Lo scorso anno sono calato a livello fisico, devo crescere dal punto di vista della concentrazione”

Al termine della seduta di allenamento mattutina, il centrocampista biancoceleste Akpa-Akpro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “È diverso dall’anno scorso, non sono nuovo e conosco tutti i giocatori. Con Fares ho legato molto, parliamo francese, e conosciamo tanti amici in Francia: per questo passiamo molto tempo insieme. Il sistema con Sarri è diverso rispetto a Inzaghi: abbiamo esterni più alti, io in nazionale gioco così. Speriamo di fare bene quest’anno. Lo scorso anno avevo iniziato bene, ma sono calato a livello fisico, non penso di aver fatto una buona preparazione lo scorso anno a casua del Covid. Spero che quest’anno cominceró e finiró bene: l’obiettivo è fare meglio dello scorso anno, voglio fare gol e assist per i miei amici. Devo crescere sotto il punto di vista della concentrazione. Mi piace il gioco di Sarri, e voglio fare tutto il necessario per dimostrare di poter giocare qui“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: