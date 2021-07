Caicedo: “Sarri uno degli allenatori più forti. Futuro? Al momento sono qui e sono tranquillo”

Intervenuto ai microfoni della Rai, l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, commentando l’arrivo del nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri e le sue prime sensazioni in merito al ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Queste le sue parole:

“Futuro? Al momento sono un giocatore della Lazio e sono tranquillo. In ogni mercato purtroppo sono un po’ in discussione ma sono felice di lavorare, vado avanti giorno per giorno. Sono orgoglioso perché alla fine il lavoro paga sempre. Spero di continuare così. Segnare nei minuti finali? Se si può, meglio segnare prima, poi se non è possibile va bene anche nell’ultimo minuto tanto vale ugualmente. Sarri è uno degli allenatori più forti in circolazione. Ci stiamo allenando con un nuovo modulo ma i concetti sono gli stessi. Andare in pressing, giocare in avanti con allegria. La squadra è pronta per questa sfida e noi vogliamo arrivare più in alto possibile”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: