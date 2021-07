Calciomercato Lazio, Schira: “I biancocelesti spingono per Basic, questa l’offerta…”

Dopo gli arrivi di Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson, i biancocelesti restano vigili sul mercato con l’obiettivo di affidare una “nuova” Lazio nelle mani del nuovo tecnico Maurizio Sarri, anche in virtù del nuovo modulo con la difesa a quattro. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter infatti, la società biancoceleste continua a spingere per Toma Basic. L’offerta sarebbe di 6 milioni di euro più 2 di bonus. Il calciatore croato avrebbe inoltre già concordato le condizioni personali per un contratto fino al 2025 a 1,4 milioni di euro all’anno.

