CdS | Diritti TV, Tim contro Sky con un ricorso all’Antitrust

Lo scontro tra Tim e Sky sui diritti del calcio in Tv prosegue serrato. La società guidata da Luigi Gubitosi ha presentato un ricorso all’Antitrust, al quale secondo Tim l’Autorità ha dato seguito avviando un’istruttoria. Tim contesterebbe a Sky due distinte pratiche commerciali scorrette: la prima riguarda la trasmissione ai propri abbonati di informazioni in merito all’aggiudicazione dei diritti calcistici tali da non permettere loro di comprendere l’effettivo contenuto del “Pacchetto Calcio” offerto per il 2021/22; la seconda riguarderebbe l’applicazione di penali in caso di disdetta anticipata, nonostante Sky prospettasse ai clienti la possibilità di recedere senza costi. Sky ha replicato in una nota: “La campagna informativa era volta a dare agli abbonati comunicazioni tempestive e trasparenti, con congruo anticipo rispetto all’avvio del campionato di Serie A della stagione 2020/2021. La campagna includeva informazioni riguardo i nuovi contenuti calcistici disponibili per gli abbonati Sky, tra cui la Serie BKT, la Bundesliga, la Ligue 1 e le tre partite a giornata di Serie A, oltre all’impegno di azzerare, per i mesi di luglio, agosto e settembre, il costo del Pacchetto Calcio, sia per gli abbonati esistenti, sia per quelli nuovi”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: