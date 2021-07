CdS | Felipe Anderson: “Lazio, felice di essere tornato”

Se n’era andato voltando la schiena a tutti, è tornato con allegria. Felipe Anderson è sbarcato ieri a Fiumicino intorno a mezzogiorno, è stato accompagnato in Paideia per effettuare le visite mediche. La Lazio lo ha accolto regalandogli una sciarpa biancoceleste, messa al collo, postando questo messaggio: “Bello rivederti a Roma”. “Sono felice di essere tornato” le sue prime parole. In clinica ha trovato Lotito, lì per un appuntamento. Nel pomeriggio Anderson ha rimesso piede a Formello, ha firmato un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni, bonus compresi. Al West Ham andrà un indennizzo minimo, sembra inferiore ai 3 milioni, e in caso di rivendita incasserà il 50% dell’affare. In serata ha raggiunto i compagni ad Auronzo di Cadore. Sarri è felice di allenarlo a Roma, e vuole capire perché la discontinuità l’ha sempre frenato. Sarà una delle due ali del tridente, la seconda arriverà appena partirà Correa (Brandt o Sarabia). Lo riporta il Corriere dello Sport.

