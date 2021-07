CdS | Il campo di Auronzo trasformato in un’aula accademica: la Lazio di Sarri nasce così

Sarri non ha stravolto il codice di regole e il menu. Si è concentrato sui metodi di allenamento, confermando i piani disciplinari e alimentari. La curiosità è una, gli orari delle sedute di lavoro vengono scritti su una lavagna la sera. Il programma è quotidiano. Da domenica si lavora con doppie sedute, la prima amichevole è fissata sabato alle 18:30 contro la Top 11 del Cadore. Sarri parla molto, spiega tutto in prima persona. Chiama per nome i giocatori. Di mattina si lavora tecnicamente e tatticamente, nel pomeriggio alle lezioni tecnico-tattiche si aggiunge la partitella. La difesa è a 4, Mau vuole una linea stretta in chiusura. La linea è alta, come da manuale sarrista, e quando c’è da pressare si alza fino ad arrivare anche a ridosso del centrocampo. La parola d’ordine di Inzaghi e del suo staff era “scivola”, quella nuova è “scappa”: utilizzata quando c’è da difendere su palla scoperta. Si stacca un solo difensore per intercettare il pallone. Per memorizzare questo movimento Sarri e il suo staff hanno organizzato esercizi continui alternando le linee difensive. Sarri ha lavorato molto su orientamento e postura per essere pronti a intercettare il pallone. I lavori della difesa vengono ripresi da un drone, con l’allineamento che viene poi analizzato. “Cervello e pallone” è il diktat lanciato da Giovanni Martusciello, vice di Sarri, durante gli allenamenti tecnici. La doppia linea a 3 di centrocampo e attacco lavora mnemonicamente sul palleggio. Sarri ha impostato una combinazione che coinvolge il regista, chiama in causa il centravanti, gli esterni d’attacco, le mezzali. La finalizzazione avviene verticalizzando o azionando l’esterno per il cross rasoterra. Il palleggio e le combinazioni offensive si iniziano a vedere nelle partitelle. Con Inzaghi c’erano stati sprazzi di tiki-taka. La Lazio ce l’ha nelle corde, grazie alle qualità di alcuni giocatori. Con Sarri si dovrà perfezionare nella specialità rendendola regolarità, Mau ha bisogno di tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

