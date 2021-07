CdS | La Lazio freme, oggi Luis Alberto è atteso a Roma. E si scalda Jovetic

Il Mago dei capricci riapparirà da un momento all’altro. Ci vuole un prodigio per farsi perdonare immediatamente, una volta arrivato a Roma e successivamente ad Auronzo di Cadore. Luis Alberto dovrebbe sbarcare oggi nella Capitale e poi in ritiro. Nei programmi devono essere inserite anche le visite mediche saltate a causa del raduno disertato e dei giorni di ritardo. Ieri si vociferava stesse cercando un volo privato per Ciampino. Lotito e Tare lo attendono a Formello, facile pronosticare una bella ramanzina, la multa invece è scontata. Per il tridente d’attacco la pista più calda rimane quella di Brandt del Borussia Dortmund. Valutato circa 30 milioni di euro, la Lazio prova a strapparlo in prestito. Servono comunque uscite per sbloccare il mercato in entrata e riportare in attivo l’indice di liquidità. Il gruzzoletto arriverà dalla cessione di Correa, ha chiesto di andare via, interessa a Psg, Tottenham e Arsenal. È stato riaccostato Jovetic, svincolato, e verrebbe preso in considerazione come punta centrale dalle caratteristiche diverse rispetto a Immobile. Operazione possibile soltanto in caso di partenza di uno tra Caicedo e Muriqi. Anche Fares può salutare, la Lazio lo valuta circa 8 milioni. Per la mediana le tracce portano a Basic, obiettivo numero uno. L’altro nome è quello di Kamara. Discorsi da rinviare alle prossime settimane, il primo movimento sarà il passo di Luis Alberto per salire sull’aereo di ritorno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

